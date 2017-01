Das Hochfest des Heiligen Blasius in Völs

18.01.2017, 19:20 Uhr

Am Blasiustag beginnt der Völser Fasching – dieser Tag hat aber auch eine besondere religiöse Bedeutung in der Marktgemeinde.

Der 3. Februar ist in der Marktgemeinde Völs viel mehr als nur jener Tag, an dem die Faschings-Symbolfigur ausgegraben wird. Der "Blasiustag" ist in der Marktgemeinde ein Feiertag, der mit einer Wallfahrt zur Kirche am Blasiusberg gebührend gefeiert wird. Dort findet am, um 8.30 Uhr eine Hl. Messe statt. Um 10 Uhr beginnt die Festmesse und um 14.30 Uhr gibt es noch eine Festandacht mit musikalischer Umrahmung durch den Kirchenchor. Festprediger ist Johannes Hohenwarter OPraem, Pfarrer von Wilten und Wilten/West – der Blasiussegen wird bei allen Gottesdiensten erteilt.Üblicherweise beginnt nach der Festandacht mit dem Ausgraben des "Joggl" der Völser Fasching. Heuer fällt der Blasiustag aber auf einen Freitag – und an diesem Tag gibt es kein Faschingstreiben. Die Symbolfigur wird deshalb erst am Samstag, dem 4. Februar am Dorfplatz zum Leben erweckt!Mehr über den Blasiustag und den Blasiusbund finden Sie unter www.meinbezirk.at/133059