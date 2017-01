WELLNESS FÜR DIE SEELE

04.01.2017, 18:17 Uhr

In diesem Seminar werden wir auf unseren Lebensweg zurück blicken… was alles wir geschafft haben, die Schwierigkeiten die wir überwunden haben, die Verletzungen und Enttäuschungen die wir erlitten haben, aber auch die schönen Momente, die kleinen und großen Wunder, die uns das Leben geschenkt hat und immer noch schenkt. Wir werden unsere Lebensspur betrachten, wie sie gerade in unserer Gegenwart verläuft. Wir werden einen Blick auf unsere Pläne, Wünsche und Träume für die Zukunft wagen. Durch Achtsamkeits-Übungen, Focusing, Tanzen, Gestalten, Malen und Arbeit mit inneren Bildern werden wir uns selbst tief begegnen. Wir werden unsere eigene Lebensgeschichte (neu) entdecken und erzählen, die kleinen Freuden des Lebens intensiv spüren und für alles danken, was wir auf unseren Weg mitbekommen haben.

Leitung: Mag. Lucilla Polosa, Psychologin und PsychotherapeutinTermin: 20.01. 2017 - Zeit: 14:30-17:30 Uhr - Ort: Volksschule Gries im SellrainTeilnehmeranzahl: Min. 4 Max.16 Personen Unkostenbeitrag: €15 pro PersonAnmeldung: bis zum 17.01.2017 beim Verein: www.dielebensquelleindir.atoder bei Frau Mag. Lucilla Polosa: Tel. 0650/7538077 E-Mail: lucilla.polosa@a1.net