Anden-Skitouren & Aconcagua „kompakt“

Lukas Ruetz aus St. Sigmund im Sellrain begab sich im August und September 2016 in einem Zweierteam auf eine Skitourenreise durch Argentinien und Chile. Dabei feierte der Alpinist auch einen Gipfelsieg am Aconcagua, dem höchsten Berg der westlichen Hemisphäre (einen Bericht darüber finden Sie HIER ).Lukas Ruetz berichtet über dieses Abenteuer in einem aufregenden Vortrag amab 20 Uhr im Gemeindesaal St. Sigmund im Sellrain.Als Eintritt werden freiwillige Spenden entgegengenommen, die der Bergrettung St. Sigmund zugute kommen.