Auftakt der Völser Feuerwehr-Jubiläumsfeiern

16.01.2017, 10:00 Uhr

und die Florianis ließen keinen Zweifel am Jahresmotto aufkommen. Alte Helme, ausgediente Strahlrohre und sonstige Utensilien, die dereinst zu den unverzichtbaren Ausrüstungsgegenständen zählten, wurden ausgepackt. Für eine stilgerechte Präsentation musste die Prominenz ausrücken.Bürgermeister, Vizebürgermeister– beide sind aktive Mitglieder der Feuerwehr – sowie Stargasterschienen zur "Helmprobe". Die Sängerin, die zuvor mit einer fulminanten Show das zahlreich erschienene Publikum begeisterte, wählte ein Kopfbedeckung, die aufgrund sichtbarer Spuren mehrere "Feuerproben" bestanden hatte, während sich die Herren einer eher dezenteren Einsatzkopfbedeckung bedienten.Es gab auch etwas zu gewinnen – dafür musste aber auch etwas getan werden. Die Zahl der "Mannstunden", die von der Feuerwehr Völs im Jahr 2016 geleistet wurden, hatteintus. Sie lag mit 2.100 nur um drei Stimmen daneben. Zur Belohnung für derartiges Blaulicht-Fachwissen trat sie die Heimfahrt zwar nicht mit einem Feuerwehrauto, dafür mit einem Mountainbike von Sport Baumgartner an.freute sich über einen Reisegutschein von Idealtours, währendeine Gratis-Jahresvignette an die Windschutzscheibe seines Autos kleben darf.Ein gelungener Auftakt des Jubiläumsjahres, in dem man von der Feuerwehr Völs noch einiges hören wird.