"Axamer Bock" in neuer Auflage

15.01.2017, 15:36 Uhr

Die beliebte – und berüchtigte – Fasnachtszeitung wird auch in diesem Jahr wieder erscheinen!

"Der Axamer Bock" ist die legendäre Figur der Axamer Fasnacht, die allerdings nur beim großen Umzug erscheint. Diesen Namen trägt allerdings auch die Fasnachtszeitung – und die wird es auch 2017 wieder geben! Nach der erfolgreichen Auflage der Fasnachtszeitung „Der Axamer Bock“ 2015, haben sich für 2017 Maria Hell und Daniel Klotz wieder in Klausur begeben, um das beliebte – und bei denen, die darin vorkommen – auch berüchtigte „FAX-Blattl“ erscheinen zu lassen! Der Redaktionsschluss wurde verlängert: Bis Ende Jänner können noch lustige Berichte und wissenswerte Lachgeschichten an das Redaktionsteam übermittelt werden.Wer dazu eteas beitragen kann, darf sich bei Maria Hell, Tel. 0664/51 96 488, E-Mail: hell_maria@gmx.net oder Daniel Klotz, Tel. 0677/61027962, E- Mail: dklotz@gmx.net melden!Die Hauszustellung der Fasnachtszeitung erfolgt amin der Bäckerei Töpfer, im SPAR-Markt Axams, im Bunten Laden, im Axamer Lagerfachmarkt und in der Tabak-Trafik Leis in Götzens wird die aktuelle Ausgabe abangeboten!

Bandn unterwegs

In der Vorwoche waren die Bandn in Axams bereits unterwegs – so geht es jetzt an den Donnerstagen weiter:Kaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, SchlösslhofKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, AltersheimKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Ausstelllungsraum Simelerhof (ehemaliges Wollzeggerl)Kaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Kleisner, Ausstelllungsraum Simelerhof (ehemaliges Wollzeggerl), Pfarrsaal, Elisabethinum,Kaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Kleisner, Pfarrsaal, Schießstand Schützen, Hoadler Marianne Vikter MariaMehr Infos zur Axamer Fasnacht gibt es HIER