Axamer Fasnacht: Jetzt geht es wieder los!

07.01.2017, 16:27 Uhr

Heuer gibt es wieder viel Zeit für die Fasnachter: Der Unsinnige Donnerstag ist am 23. Februar!

Freie Fasnacht



Kleider und Larven

In Axams geht die Fasnacht wieder los und zu nächtlicher Stunde werden wieder verschiedene Fasnachtsfiguren sechs Wochen lang das Dorf mit ihren Bräuchen beleben. Die Axamer Fasnacht 2017 beginnt am 9. Jänner 2017 und endet mit dem Unsinnigen Donnerstag am 23. Feber 2017. Bekannt für die raue, bunte, facettenreiche Fasnacht, wird heuer wieder einiges geboten.Die freie Fasnacht kann an Montagen, Dienstagen und Donnerstagen zum „Brezeler giahn“ und beim „Bandn giahn“ so richtig ausgelebt werden. Das "Bandn giahn" findet an folgenden Donnerstagen statt – folgende Gaststätten und Privathäuser öffnen ihre Türen:Kaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, SchlösslhofKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, SchlösslhofKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, AltersheimKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Ausstelllungsraum Simelerhof (ehemaliges Wollzeggerl)Kaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Kleisner, Ausstelllungsraum Simelerhof, Pfarrsaal, ElisabethinumKaffeestubn, Tucati, Gasthof Weiss, Krügerl, Postkutscherhof, Schlösslhof, Altersheim, Odiler, Schlungen, Kleisner, Pfarrsaal, Schießstand Schützen, Hoadler MarianneAn diesen Tagen ziehen traditionelle Fasnachtsfiguren verkleidet durch den Ort, ziehen in den genannten Häusern ein, spielen dort auf, tanzen und führen gelegentlich Geschichten des Dorflebens auf.... können beim Kostümfundus (Stafflerweg 4) an folgenden Tagen ausgeliehen und retourniert werden:jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr(nur Rückgabe) von 18.00 bis 19.00 UhrZeugwart: Vanessa Haslwanter (Tel. 0664/1549772, erreichbar Mo-Fr 16 bis 19 Uhr)Weitere Informationen gibt es auf der Hompage der Fasnachtsvereins Axams sowie an der Theaterverein-Anschlagtafel.