Ball der Landjugend/Jungbauernschaft Grinzens

Auch in Grinzens ist zu Beginn des neuen Jahres wieder Ballzeit angesagt – als Organisatoren fungiert hier traditionell die Landjugend! Am Samstag, dem 7. Jänner 2017 ist ab 20.30 Uhr im Gemeindesaal wieder Schwung und gute Laune angesagt. Für beste Tanzmusik sorgen "Die drei Zillertaler (Z3)" in bewährter Manier – und für alles andere, das zu einem zünftigen Ball gehört, sorgen die OrganisatorInnen!