Ball der Schützenkompanie Kematen mit Trommelwirbel

Die Schützenkompanie Kematen lässt es am Beginn des Traditionsballes richtig krachen – und dies im wahrsten Sinn des Wortes. Am Samstag, dem 7. Jänner 2017 wird der Schützenball im Haus der Gemeinde um 20.30 Uhr nämlich mit einer großen Trommelshow der Schlagwerk-Crew der Musikkapelle eröffnet. In dieser Tonart geht es weiter, weil die "Tiroler Alpenkavaliere" keinen Stein auf dem anderen zu lassen pflegen, wenn es um beste Tanzmusik geht. Abgerundet wird das Programm durch "Chrissi DJ", der ab 22 Uhr in der Disco im kleinen Saal einheizt.

Die Kemater Schützen freuen sich auf zahlreichen Besuch!