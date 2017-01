Bei Falbesoner wurde "angegrillt"

22.01.2017, 22:52 Uhr

"Schmackhafte Modellpräsentation" mit Grillspezialitäten im Autohaus Falbesoner!

Sonnenschein, aber satte Minusgrade und eine traumhafte Winterlandschaft scheinen nicht das richtige Ambiente für eine Grillage. Mit diesem Vorurteil wurde im Autohaus von Walter und Birgit Falbesoner gründlich aufgeräumt. Das etwas ungewöhnliche Motto der Präsentation der neuesten Opel- und Toyotamodelle lautete "Angrillen der X-Traklasse". Metzgermeister und Grillinstanz Klaus Brindlinger heizte gleich beim Eingang sein X-Tra-Profigerät an. Für den "Nachschlag" sorgten in weiterer Folge die Gastgeber und Gerhard Mimm (Assistent Geschäftsführung). Mit "X-Traklasse" werden der neue Opel Mokka X sowie der Toyota C-HR definiert, die in mehreren Ausstattungsvarianten reges Interesse beim Publikum erregten. Der Hinweis sei noch erlaubt: Die "X-Tras" stehen neben vielen weiteren Modellen beider Marken weiterhin im Autohaus und machen auch ohne kulinarische Spezialitäten Lust auf "Angrillen"!