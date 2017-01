Beim Jungbauernball in Axams geht's los!

Zahlreiche Attraktionen warten – und zu gewinnen gibt es auch ein Stierkalbl!

Jetzt geht's los! Genauer: Amgeht's im Linden/Turnsaal los, weil die Jungbauernschaft/Landjugend Axams das traditionelle Ballereignis steigen lässt und dafür wieder alles aufbietet, was für Stimmung und gute Laune sorgt!Für Tanzflächen-Action sorgen mit den " Zillertaler Mandern " die Besten der Branche – und in der Disco mit "CHRISI DJ" geht es sowieso richtig zur Sache. In der Naglbar zeigen Könner, wo der Hammer hängt. Verlosung und Mitternachtseinlage gehören dazu – und es gibt ein braunes Stierkalbl zu gewinnen.Eines ist aber schon klar: Wer eine rauschende Ballnacht erleben will, muss kommen: Freitag, 20. Jänner, 20.30 Uhr, Linden-/Turnsaal Axams!