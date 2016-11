Benefizkonzert in der Pfarrkirche Völs

Das Vokalensemble Cantilena Tyrolensia Brigitte Mayr-Brecher, Ursula Oberwalder und Michaela Pletzer lädt zu einem Benefizkonzert. Am Samstag, dem 3. Dezember ist das beliebte Trio ab 20 Uhr in der Pfarrkirche Völs zu hören. Mit dabei sind auch musikalische Gäste: Der "Coro misto Haliaetum Isola" unter der Leitung von Giuliano Goruppi (Solisten: Silvia Mosco, Stelio Grbec; Piano: Giuliano Goruppi) wird einen Teil des Musikprogramms bestreiten.

Als Eintritt werden freiwillige Spenden entgegengenommen, die den Erdbebenopfern in Italien zugute kommen.