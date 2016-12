Blasmusikalisches Feuerwerk der "Wiltener" mit Damenorchester

29.12.2016, 22:14 Uhr

Das 1. Tiroler Damen-Blasmusikorchester feierte beim "Feuerwerk der Blasmusik" der Stadtmusikkapelle Wilten Premiere!

Das "Feuerwerk der Blasmusik" der Stadtmusikkapelle Wilten zählt jährlich zu den großen musikalischen Höhepunkten zum Jahreswechsel. Den begeisterten Besuchern in der seit langem ausverkauften Dogana im Congress Innsbruck wurden wieder zahlreiche musikalische Leckerbissen serviert. Unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Kostner gaben die Wiltener Werke aus der großen österreichischen Tradition (Wiener Philharmoniker-Fanfare, ​Das Siegesschwert, Zigeunerbaron-Ouvertüre, ​Oregon, internationale Symphonic aus England – Jubilee von Philipp Sparke – aber auch Swing und amerikanische Musik zum Besten. Die Zuhörer genossen beste Aussichten – das Konzert wurde von mehreren Kameras auf eine Riesenleinwand projeziert.

Damen an den Instrumenten

Verdienstmedaille in Gold

Karten für das Frühjahrskonzert

Dass Musikantinnen in den Kapellen mitwirken, ist nichts Neues – ein Blasmusikorchester, das aber nur mit Frauen besetzt ist, gab es bisher noch nicht. Das 1. Tiroler Damen-Blasmusikorchester feierte eine glänzende Premiere. Klarerweise gibt es auch eine Kapellmeisterin – Manuela Lusser aus Innervillgraten dirigierte 58 Musikantinnen aus allen Landesteilen von Osttirol bis Außerfern! Zwei intensive Probentage mussten für ein Ergebnis, das sich hören lassen konnte, reichen: Werke aus der symphonischen Literatur, eine bekannte Polka, ein Titanic-Medley und ein Solostück ("Carmen Fantasie") mit Solistin Sarah Foidl auf der Querflöte wurden mit begeistertem Applaus honoriert.Den Abschluss des Konzertes bildete ein "doppelt besetztes" Finale, in dem alle MusikantInnen gemeinsam auf der Bühne waren.Für den verdienten Kapellmeister der "Rotjacken" gab es auch eine Ehrung: Prof. Dr. Peter Kostner wurde vom Österreichischen Blasmusikverband mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet.Wer für das Blasmusik-Feuerwerk keine Karten bekommen hat, sollte sich mit dem Ticketkauf für das Frühjahrskonzert, das am 22. April 2017 im Congress Innsbruck, Saal Tirol, stattfindet, beeilen (Ermäßigung der Kartenpreise um 3€ bis 20. Jänner).Mehr dazu gibt es auf www.wiltener.at