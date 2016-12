Christkindleinzug in Gries im Sellrain

Dorfzentrum , 6181 Sellrain AT

Am Sonntag, den 18. Dezember 2016, findet wieder der Christkindleinzug in Gries im Sellrain statt.

Ab 15.30 Uhr gibt es bei den Standl´n Glühwein, Kastanien, Würstl, Brezen und Kiachl. Um 15.30 Uhr stimmen die Jungmusiker der Musikkapelle Gries i. S. mit weihnachtlichen Weisen auf das kommende Programm ein. Um 16.00 Uhr findet das Weihnachtsspiel „Der Weihnachtsgast“ mit den Kindern beim Musikpavillon statt. Ab 16.30 Uhr gibt es nochmals die Musikanten – aber dann ist es soweit: Um ca. 17.15 Uhr wird das Christkind vom Falzenhof zum Kirchplatzl einziehen. Hier gibt es dann für jedes Kind eine kleine Überraschung!

Der Reinerlös des Christkindleinzugs fließt dem örtlichen Katastrophenfonds zu.

Aus diesem Fonds wird bei Unglücksfällen in der Gemeinde rasch und

unbürokratisch geholfen.

Die Gemeinde Gries im Sellrain und die veranstaltenden Vereine freuen sich auf viele Besucher!