CYTA-Flohmarkt: "Benefizstrafen" der Falschparker

16.12.2016, 23:47 Uhr

Flohmarkt-Betreiberin Bettina Jesulat-Bertoldi übergab bereits zum neunten Mal Strafgeldspende an den Sozialsprengel!



5.000 Euro Strafen

Faktum: Der CYTA-Flohmarkt, den Bettina Jessulat-Bartoldi jahresdurchgängig jeden Sonntag am Gelände der Völser Einkaufsstadt betreibt, ist ein Publikumshit. Dort beaufsichtigt aber auch ein privater Wachdienst die Parkraumordnung. Was so mancher uneinsichtige Zeitgenosse vielleicht als Schikane empfindet, macht nicht nur Sinn, sondern ist eine absolute Notwendigkeit, erklärt CYTA-Geschäftsführer Erich Pechlaner: "Rettungs- und Einsatzkräfte müssen mit ihren Fahrzeugen jederzeit ungehindert zufahren können. Dies ist oftmals nicht der Fall. Mit dem zunehmenden Besucher-Ansturm – der uns natürlich sehr freut – steigt auch die Zahl der Parksünder. Nicht selten werden sogar die Behindertenparkplätze in Allgemeinflächen umgewandelt!"Alle, denen hier ein Fehler unterlaufen ist, können sich trösten – die Strafgelder kommen stets einem wohltätigen Zweck zugute. Unter dem Strich stand auch in diesem Jahr wieder ein Reinerlös von über 5.000,- Euro! Bereits zum neunten Mal in Folge ließen Bettina Jessulat-Bertoldi und Erich Pechlaner die Einnahmen dem Gesundheits- und Sozialsprengels Völs zukommen.

Größter Spender

"Wir unterstützen mit diesen Spenden laufend bedürftige Völser Familien", so Sprengelobmann Alois Holjevac bei der Scheckübergabe, der auch Sprengel-GF Anna Holzer, Obmann a.D. HR Johannes Knapp und Bgm. Erich Ruetz beiwohnten. "Diese Summe ist jährlich die größte Spende, die wir bekommen, und wir bedanken uns sehr herzlich für diese Unterstützung."„Es freut uns, dass wir mit dem Geld gerade zur Weihnachtszeit Familien in Not neue Hoffnung geben können“, ergänzt Bettina Jesulat-Bertoldi, die in der Vorweihnachtszeit auch ein Standl mit Kiachl und Glühwein am Gelände des Westeingangs betreibt. Dieses ist während der Woche von 11 bis 19 Uhr und beim Flohmarkt am Sonntag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.