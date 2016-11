AT

, Birgitz AT

Dorfplatz , Birgitz AT

Der Nikolauseinzug findet heuer am 4. Dezember um 17 Uhr am Dorfplatz statt. Der Nikolaus kommt auch heuer wieder mit seiner Kutsche und den Engelen und hat für alle etwas dabei – also unbedingt vorbeischauen.

Heuer gibt es aber auch eine Neuerung: Erstmals wird gleichzeitig ein Adventmarkt der Bauerinnen organisiert. Hier gibt es viel zu sehen und natürlich auch beste Verpflegung!