Die Maschger waren wieder on Tour

14.01.2017, 21:19 Uhr

Das erste große Maschgerschaugn der Saison fand traditionell in Oberperfuss statt!

Worum geht es eigentlich im Fasching? Einfach erklärt, um den Winter auszutreiben und für die warme Jahreszeit, den Frühling, Platz zu machen. Dieses Thema findet sich in allen Gemeinden wieder, in denen die "Fosnocht" gepflegt wird - egal ob in den Faschingshochburgen oder bei uns in Oberperfuss!So steht es am Beginn der Chronik der Faschingsgilde Oberperfuss geschrieben, die 1986 gegründet wurde. Und dort beginnt man auch immer früh, "den Winter auszutreiben" – angesichts der Witterung setzte dieser aber am vergangenen Wochenende alle Kraft dagegen! Dies hielt natürlich unzählige BesucherInnen keineswegs ab, beim "Maschgerschaugn" im Mehrzwecksaal Oberperfuss ein buntes Treiben zu verfolgen. FGO-Obmannund seine Mannschaft schufen traditionell beste Voraussetzungen für die Inzinger Klötzler, die Flaurlinger Hexen, die Weerer Muller, die Brauchtumsgruppe Aldrans, die Mullergruppe Volders, die prächtigen Zirler Türgeller und natürlich für die vereinseigene Jugendgruppe.Zottler, Klötzler, Plattler, Weiße, Spiegeltuxer, Hexen, Bären und andere Figuren waren quer durch den Saal unterwegs und wurden von den BesucherInnen, u. a. Vizebürgermeisterund LAmit tosendem Applaus für ihre Aufführungen belohnt. Dazwischen wurde das Tanzbein zu schneidigen Klängen von "Zillertal Pur" geschwungen. Weitere Veranstaltungen werden in den Dörfern folgen – und am Ende der Fasnacht sollte der Winter wohl endgültig am Rückzug sein!