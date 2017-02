Die schnellsten Feuerwehrler auf der Skipiste

04.02.2017, 21:02 Uhr

Die 27. Landes-Feuerwehrmeisterschaften brachten wieder Entscheidungen im Hundertstelbereich!

„Tirol ist das Land der Skifahrer – und die Landes-Feuerwehrskimeisterschaft ist ein fixer Bestandteil in unserem Land“, stellte Landes-Kommandant Peter Hölzl bei seiner Ansprache zu Beginn der Siegerehrung klar.Alfred Rauch, Kommandant der FF St. Leonhard, durfte sich über eine gelungene Veranstaltung freuen: „Ein herzlicher Dank gilt allen TeilnehmerInnen. Ebenso aber auch den Sponsoren Raiffeisenbank Pitztal, Pitztaler Gletscherbahnen, Tiroler Versicherung, Höpperger und Siglu sowie dem Schiclub St. Leonhard und allen Helfern.“Auch Bürgermeister Elmar Haid gratulierte und brachte seine Wertschätzung für die Feuerwehren zum Ausdruck.

Die Sieger

Ergebnisse:

Die Tagessiege holten sich Simon Walser von der FF Ischgl und Seriensiegerin Nadine Duflot (FF St. Gertraudi). Nicht nur in manchen Klassen, sondern auch in der Mannschaftswertung gab es Entscheidungen im Hundertstelbereich. So setzte sich letztlich das Viererteam der FF Piller (Bez. Landeck) mit 57 Hundertstelsekunden vor der Equipe der FF Reith im Alpbachtal und 1,22 vor der FF Ischgl durch.1. Laurin(FF Zaunhof) 48,372. Tobias(FF Flaurling) 48,943. Christoph(FF Flaurling) 53,451. Simon(FF Wattens) 41,312. Manuel(FF Pfaffenhofen) 47,493. Manuel(FF Zaunhof) 51,941. Nadine(FF St. Getraudi) 40,952. Evelyn(FF Ranggen) 41,563. Magdalena(FF St. Gertraudi) 46,744. Alice(FF Wattens) 47,545. Jaqueline(FF Stumm) 50,396. Jasmin(FF Stumm) 55,301. Thomas(FF Landeck) 42,252. Adalbert K(FF Arzl/P.) 45,813. Ernst(FF Huben/Ötztal) 45,934. Elmar(FF St. Leonhard) 45,965. Wolfgang(FF Ehenbichl) 47,226. Josef(FF Arzl/P.) 52,307. Peter(LFV) 1:18,021. Helmut(FF St. Gertraudi) 43,132. Alfred(FF St. Leonhard) 43,293. Siegfried(FF Niederau/Wildschönau) 43,404. Alexander(FF Ehenbichl) 44,105. Thomas(FF Plangeröss) 45,606. Josef(FF Neurur) 47,277. Markus Eberle (FF Ampass) 48,278. Kurt(FF St. Gertraudi) 56,989. Hubert(FF Ampass) 1:04,0310. Georg(FF Sölden) 1:18,93Gerhard(FF Igls) 1:59,601. Christoph(FF Oberndorf) 46,022. Peter(FF Breitenbach) 45,903. Christian(FF Zaunhof) 49,274. Martin(FF Reith/S.) 49,565. Günther(FF St. Gertraudi) 1:00,531. Karl(FF St. Leonhard) 41,112. Josef(FF Niederau-Wildschönau) 43,933. Sebastian(FF Oberndorf) 45,694. Peter(FF Piller) 46,635. Ernst(FF St. Gertraudi) 54,166. Johann(FF Niederau-Wildschönau) 54,247. Gottfried(FF St. Gertraudi) 54,498. Leopold(FF St. Getraudi) 55,469. Simon(FF Oberndorf) 58,621. Stefan(FF Oberau) 39,752. Helmut(FF St. Leonhard) 40,353. Gabriel(FF Ischgl) 43,324. Erwin(FF Piller) 43,385. Eduard(FF Flaurling) 49,066. Peter(FF St. Gertraudi) 51,267. Josef(FF Imst) 52,511. Robert(FF Piller) 39,552. Georg(FF Piller) 39,833. Johann Georg(FF Reith i.A.) 40,424. Walter(FF Westendorf) 41,325. Heinz(FF Oberndorf) 42.026. Christian(FF Oberau) 42,127. Patrik(FF Ampass) 42,188. Markus(FF Westendorf) 43,759. Günter(FF Wald) 45,0710. Burkhard(FF Wald) 45,361. Stefan(FF Niederau-Wildschönau) 39,752. Gerhard(FF Reith i.A.) 40,033. Wolfgang(FF Kappl) 40,364. Martin(FF Niederau-Wildschönau) 40,745. Michael(FF Oberndorf) 41,436. Christian(FF Pfaffenhofen) 41,897. Wolfgang(FF Niederthai) 42,278. Johannes(FF Reith i.A.) 42,749. Michael(FF Wald) 43,8810. Michael(FF Sölden) 44,08(insg. 24 Läufer klassiert)1. Simon(FF Ischgl) 39,082. Sandro(FF ischgl) 39,273. Thomas(FF Reith i.A.) 39,624. Simon(FF Piller) 39,695. Benjamin(FF Arzl/P.) 40,606. Simon(FF Niederthai) 40,687. Stefan(FF Wattens) 40,838. Christoph(FF Ischgl) 41,799. Christoph(FF Arzl/P.) 41,8710. Meinhard(FF Längenfeld/Gries) 42,01(insg. 41 Läufer klassiert)1. Klaus(FF Oberndorf) 41,132. Jakob(FF Westendorf) 41,423. Marco(FF Arzl/P.) 42,204. Johannes(FF Oberndorf) 42,395. Marco(FF Längenfeld/Gries) 42,476. Peter(FF Oberndorf) 42,947. Kevin(FF Piller) 43,178. Hannes(FF Oberndorf) 44,359. Florian(FF Niederau-Wildschönau) 45,5910. Niklas(FF Berwang) 46,05(insg. 21 Läufer klassiert)1. Christoph(FF St. Gertraudi) 1:07,481.2:42,24 (Robert Hairer, Simon Muigg, Georg Maass, Kevin Erhart)2.2:42,81 (Thomas Gschösser, Gerhard Feichtner, Johann Georg Feichtner, Johannes Kaufmann)3.2:43,46 (Simon Walser, Sandro Kleinhans, Christoph Jehle, Gabriel Winkler)4.2:46,97 (Klaus Widmoser, Michael Lindner, Hans Widmoser, Johannes Landmann)5.2:47,54 (Stefan Lanner, Martin Gwiggner, Siegfried Hohlrieder, Josef Lanner)6. FF St. Leonhard, 7. F Arzl/Pitztal, 8. FF Westendorf, 9. FF Längenfeld/Gries, 10. FF Ampass, 11. FF St. Gertraudi, 12. FF Wald, 13. FF Wattens, 14. FF Berwang, 15. FF Sölden, 16. FF Flaurling, 17. FF Breitenbach, 18. FF Stumm, 19. FF Zaunhof, 20. FF Igls