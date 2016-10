Die SPÖ Kematen lädt ins Repair Café

Der Slogan ist mittlerweile bekannt: "Gib defekten Dingen eine zweite Chance!" Am besten gelingt dies in einem Repair Café – die nächste Veranstaltung dieser Art findet amauf Einladung der SPÖ Kematen im Haus der Gemeinde statt. Von 9 bis 13 Uhr werden dort Experten aus verschiedenen Bereichen zur Verfügung stehen, um zusammen mit den Besitzern defekte Artikel ehrenamtlich zu reparieren. Alles, was leicht transportiert werden kann, darf vorbeigebracht werden.Nähere Infos gibt es bei Dieter Zelger unter Tel. 0699/17219987 oder per E-Mail unter dieter.zelger@aon.at