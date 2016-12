"Dixie-Brass"-Sound zum Jahreswechsel

27.12.2016, 21:14 Uhr

DIXIE BRASS TYROL " feiert im Jahr 2017 ihr 15-jähriges Bestehen – bis zu den Jubiläumsfeierlichkeiten müssen alle, die die Musik dieses Ensembles schätzen, nicht lange warten! Zum Jahreswechsel gibt es gleich zweimal die Gelegenheit, die Band live zu erleben:Amkonzertiert "DIXIE BRASS TYROL" im Rahmen des "Innsbrucker Zwerg- und Bergsilvesters" von 11.30 Uhr bis14.30 Uhr auf der Bühne vor dem Goldenen Dachl in der Innsbrucker Altstadt.

Amwird das Neujahrskonzert des Lions Club Stubai-Wipptal musikalisch gestaltet. Beginn ist um 20.15 Uhr im Gemeindezentrum in Fulpmes. Das Konzert steht unter dem Motto „Beschwingt ins neue Jahr“. Die DIXIE BRASS präsentiert dabei musikalische Klassiker aus den Genres Swing, Dixieland, Oldies und internationale Tanz- und Unterhaltungsmusik. Zu hören gibt es unter anderem Melodien von Glenn Miller, Benny Goodman, Bert Kaempfert, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Chris Barber, James Last, Louis Prima, Herb Albert, den Beatles, Joe Zawinul, Robbie Williams und Stevie Wonder.