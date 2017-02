Ein Jahr "Miteinander im Mittelgebirge"

14.02.2017, 18:22 Uhr

Der Verein "MIM Miteinander im Mittelgebirge – Freundeskreis Flüchtlinge" zieht eine erfolgreiche Bilanz!

Vor kurzem fand nach dem ersten Jahr der operativen Tätigkeit des Vereins die Generalversammlung von MiM statt. Auch LR Christine Baur war in den "Neuwirt" nach Götzens (wo seit langem Flüchtlinge betreut werden) gekommen, um Obfrau Susanne Marini, den Vereinsmitgliedern und Wirtin Elidia Menghini ihre Wertschätzung auszudrücken: "Ich wünsche allen weiterhin so viel Energie und gute Ideen für ein Miteinander. Die gute Stimmung, die hier herrscht, ist in jeder Phase spürbar," so die Landesrätin.

Begegnungen

Breite Unterstützung

Obfrau Susanne Marini kennt das "Erfolgsgeheimnis" der bislang erfolgreichen Arbeit: "Es sind besonders die Begegnungen, die das vergangene Jahr für die Vereinsmitglieder so schön gemacht haben. Ob bei der stimmungsvollen Weihnachtsfeier oder beim Pfingst-Fußballturnier in Axams, ob bei den Deutschkursen, die viermal pro Woche durchgeführt werden oder beim Tanzabend mit den Tiroler Tanzgeigern – das gegenseitige Kennenlernen und das Schließen von Freundschaft war sowohl für Einheimische als auch für 'Neo-Zuagroaste' eine große Bereicherung!"Die Obfrau bedankte sich in erster Linie bei allen öffentlichen und privaten Förderern sowie den aktiven Mitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung. "Das regionale Team im Mittelgebirge von Grinzens mit Natters ist voll motiviert und startet jetzt mit einem interkulturellen Theaterprojekt unter der Leitung des Theaterpädagogen Christof Heinz. Wir sind gespannt, auf welche Reise wir uns da gemeinsam begeben!"