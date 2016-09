Ein Kindernachmittag mit Suli Puschban

Am Sonntag, dem 9. Oktober gibt es ab 15 Uhr im Blumenpark Seidemann einen Kindernachmittag mit Suli Puschban. Sie ist ein Phänomen. Ein Unikat in der Musiklandschaft, das sich jeder Einordnung widersetzt: Liedermacherin, Kinderliedermacherin, Kabarettistin. Charmant, witzig, tiefgründig. "Kinderlieder sind kein Kinderspiel!", sagt die Liedermacherin und schreibt über das Kindsein in Berlin, wo sie seit vielen Jahren lebt. Ihre eigenen Wiener Wurzeln finden sich in allem als Zuckerspuren wieder. Konzerte, Komposition und Umsetzung von Liedern für Theaterstücke, Workshops, Singen in der Schule, all das hat die Künstlerin zu bieten. Eintritt € 4,- (inkl. Gratis-Saftl).