Ein tolles Musical von Kindern für Kinder

02.12.2016, 19:55 Uhr

"The Companion – was passiert, wenn du an sie glaubst" hilft kleinen Patienten in der Kinderklinik!

Diesen Winter heißt es aufgepasst: Aufruhr im Glücksabteil, Neuigkeiten aus der großen Wunderzentrale und jede Menge Arbeit für die unsichtbaren Begleiter der Menschen – die Companions!Laura Ölhafens „The Companion – Was passiert, wenn du an sie glaubst“ ist ein Musical, das von Kindern für Kinder gemacht wird. 20 mutige Darstellerinnen und Darsteller im Alter von 9 bis 14 Jahren machen sich an dieser Stelle stark für all jene Kinder, die es aufgrund einer Erkrankung augenblicklich nicht sein können. Das Musical zeigt, dass es da jemanden gibt, der unbemerkt und still dafür sorgt, dass wir Menschen glücklich sind – die Companions, die unsichtbaren Begleiter der Menschen. Mit ihren Helferlein Luisa, dem Sorgensauger, Allen, dem Mutmagneten Carlos, dem Tränentrockner, Rodriguez, dem Zweifelverschlinger, dem Herzchen und vielen mehr stellen sie sich dieses Weihnachten einer ganz besonderen Herausforderung und lassen große und kleine Besucherinnen und Besucher an diesem Abenteuer teilhaben.

Ziel soll es an dieser Stelle sein, Kindern über diese Geschichte zu vermitteln, dass man nie alleine sein wird und es sich lohnt nicht aufzugeben, zu hoffen, zu glauben und optimistisch zu sein. Mit dem Projekt möchten Kinder aller Altersgruppen angesprochen werden. Ein Teil der Ticketerlöse wird am Ende des Projektes dafür verwendet das Musical in Buchform erscheinen zu lassen. Diese Bücher werden dann anschließend an die stationären Patienten der Kinderklinik Innsbruck verteilt. Ganz nach dem Motto des Projekts „Wir für Euch“ steht damit jede einzelne Besucherin und jeder einzelne Besucher des Musicals, ganz egal welchen Alters, für betroffene Kinder auf und ermöglicht damit ein bisschen weniger Angst, ein bisschen mehr Hoffnung, vielleicht das ein oder andere Lächeln an einem tristen Ort wie dem Krankenhaus.Weitere Informationen zu Aufführungsstandorten und Terminen sowie dem Inhalt des Stücks: Laura Ölhafen, Tel. 0699 / 10708628, E-Mail: laura.oelhafen@gmail.com, Vereinshaus Polling, 18 Uhr, Vereinshaus Polling, 18 Uhr, Rathaussaal Telfs, 18 Uhr, Bierstindl Bühne Innsbruck, 15.30 Uhr, Bierstindl Bühne Innsbruck, 15.30 Uhr, Gemeindesaal Mieming, 18 UhrTickets sind in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen oder unter www.oeticket.com erhältlich.