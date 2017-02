AT

, 6176 Völs AT

VAZ Blaike , 6176 Völs AT

Die Landesmusikschule Kematen-Völs und Umgebung lädt zu einem Faschingskonzert, das am Donnerstag, dem 9. Februar, um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Blaike in Völs beginnt. LMS-Leiter Raimund Walder: "Das Besondere an diesem Konzert ist, dass die jüngsten SchülerInnen unserer dort auftreten und ihr Können unter Beweis stellen werden."

Keine Frage: Die Musiktalente würden sich über viele Zuhörer freuen!