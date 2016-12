Friedenslicht ist angekommen – Verteilung an die Bevölkerung am Samstag

22.12.2016, 19:51 Uhr

Traditionelle Andacht in der Landes-Feuerwehrschule Tels mit der Feuerwehrjugend!

Passender hätte es nicht sein können:, Der ÖBB Zugbegleiter, der das Friedenslicht in Innsbruck aus dem Zug reichte, trägt den klingenden Namen Günther Engelscharmüllner. Also wurde das Licht von einer Engelschar bis nach Innsbruck begleitet.Übernahme am BahnhofAlle Jahre pünktlich wie Weihnachten brachte die ÖBB als größter Mobilitätsanbieter das Friedenslicht sicher und behutsam nach Tirol. Dieses Jahr sorgte der ÖBB-Railjet 662 von Linz kommend für einen sicheren Transport zum Innsbrucker Hauptbahnhof. Direkt am Bahnsteig übernahmen die Vertreter des Roten Kreuzes Tirol und der Tiroler Feuerwehren vom ÖBB-Zugbegleiter das Friedenslicht.

Andacht in der Feuerwehrschule

Gemeinsam sorgen ÖBB, die Feuerwehren und Rotkreuzstellen am Weihnachtstag 24.12. im ganzen Land für eine flächendeckende Verteilung. In der Landes-Feuerwehrschule Tirol in Telfs gab es eine traditionelle Andacht mit Landes-Feuerwehrkurat Anno Schulte-Herbrügge in Anwesenheit von rund 400 Mitgliedern der Feuerwehrjugend aus Nord- und Südtirol. Das Licht wurde von den jungen Feuerwehrmädchen und -burschen entgegengenommen – am Heiligen Abend wird es in den Feuerwehrhallen weitergegeben.