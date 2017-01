Frühschoppen mit den "Bergzigeunern" am Hoadl

Dass Skifahren in der Axamer Lizum derzeit ein exquisites Vergnügen ist, muss nicht mehr extra erklärt werden. Und wer vom Pistenspaß ermüdet eine Pause einlegen will, sollte in einer der Gaststätten einkehren. Amsollte alle, die nebst Köstlichkeiten auch beste Musik schätzen, im Hoadl-Haus sein. Ab 11 Uhr gibt es dort nämlich einen Frühschoppen, bei dem die Lokalmatadore antreten. Die " 4 Bergzigeuner aus Tirol " werden zwei Stunden lang aufspielen und solcherart für eine musikalische Pistenpause sorgen.