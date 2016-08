Hallenfest der Feuerwehr Völs

26.08.2016, 15:56 Uhr

im neuen Feuerwehrhaus in der Florianistraße 6 in Völs stattfindet.Beim bereits erwähnten Bierspektakel – im Fachjargon: Bierkost – am Freitagabend geht es nicht um Quanität, sondern um Qualität. Zahlreiche Biersorten aus aller Welt können verkostet werden – dazu gibt es natürlich jede Menge Musik.Am Samstag gibt es einen großen Kindernachmittag und ab 19 Uhr wartet die "Italienische Abend" mit passender Live-Musik.Weiter geht es am Sonntag mit einem zünftigen Frühschoppen ab 11 Uhr – alle "Festtiger" sind herzlich eingeladen.