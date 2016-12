Jahresrückblick der Tiroler Peacekeeper

28.12.2016, 19:44 Uhr

Nicht ohne Stolz blicken die "Blauhelmsoldaten" auf ihre vielfältigen Aktivitäten im Jahre 2016 zurück.

So organisierten die "Blauhelme" sechs karitative Einsätze, wobei die Sammlung im Rahmen des "Ö 3-Wunders" für "Licht ins Dunkel" mit Verteilung von UN-Luftballons die spekulatärste war. Teilnahmen von Delegationen an vier Veranstaltungen auf Einladung der Tiroler Landesregierung und an vier Angelobungen von Rekruten des Österreichischen Bundesheeres sowie einer Denkmaleinweihung in Seefeld wurden ebenso wahrgenommen.Weiters wurden im Sinne der Kameradschaftspflege fünf Vereinsabende, davon drei mit interessanten Gastreferaten, eine gut besuchte Grillparty und eine ausgezeichnet organisierte Weihnachtsfeier sowie zwei Besichtigungsfahrten zur Festung Hoch-Finstermünz und zum Militärflugplatz Hinterstoissern/Stmk. durchgeführt. Der krönende Abschluss war die Ehreneinladung bei der Bundesheeres-Martinee "Militär des Jahres 2016", die erstmals in Innsbruck stattfand. Für das Jahr 2017 planen die beiden "Motoren" der Vereinigung, Landesleiter Gerhard Dujmovits und Presseoffzier Franz Köfel bereits weitere spektakuläre Veranstaltungen.