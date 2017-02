Jubiläum: 45 Jahre Seniorenbund Kematen

11.02.2017, 20:44 Uhr

Obmann Alois Norz: "Die Mitglieder unserer Gemeinschaft sind eine großartige Familie"

Der Seniorenbund Kematen feierte vor kurzem bei der Jahreshauptversammlung in Anwesenheit von Bezirksobmann Rainer Hroch und Bürgermeister Rudolf Häusler das 45-jährige Bestandsjubiläum. "Wir haben akutell 233 Mitglieder aus allen politischen Lagern" so der stolze Obmann Alois Norz. "Das freundschaftliche Miteinander schweißt unsere Gemeinschaft zu einer großartigen Familie zusammen.Ein besonderer Dank geht an die Gemeinden Kematen und Unterperfuss für die freundliche Unterstützung. Bgm. Häusler brachte in herzlichen Grußworten seine Wertschätzung für den Seniorenbund zum Ausdruck. Der Bezirksobmann würdigte die Leistungen der Ortsgruppe, die auch in einer Präsentation "Die Geschichte – 45 Jahre Seniorenbund Kematen" dargestellt wurdenElf Mitglieder wurden für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Seniorenbund ausgezeichnet.

Die Geschichte

Bundesrat Karl Pischl und der damalige Landessekretär Helmut Kritzinger legten 1972 unter dem Landesobmann Lorenz Kirchebner den Grundstein für die Gründung des Seniorenbundes Kematen. Anfänglich "ging es noch ein wenig holperig dahin", bis 1977 Hedwig Rainer als erste Obfrau gewählt wurde. Ab 1977 ging es mit dem Seniorenbund Kematen stetig aufwärts. 1981 folgte Hilde Sieß als Obfrau und war 11 Jahre für die Senioren aktiv. 1991 übernahm Engelbert Schermer für 12 Jahre die Geschicke der Senioren, bevor ihm 2004 Hans Partl folgte. Nach 8 Jahren erfolgreicher Amtszeit übergab Hans Partl 2012 an den jetzigen Obmann Alois Norz.