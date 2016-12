Junge VP auf "Weihnachts-Tour"

24.12.2016, 16:27 Uhr

"Weihnachten ist nicht nur eine besinnliche Zeit, sondern auch eine Zeit um sich zu bedanken!"

Unter diesem Motto hat die JVP kleine Präsente für alle, die am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten, am 24. Dezember verteilt.GV Viktoria Kapferer aus St. Sigmund und GR Alexander Haider (GPO Sellrain) waren im Sozialsprengelbüro in Kematen und im Wohn- und Pflegeheim in Kematen.Gemeinsam mit der JVP Völs wurde in Begleitung von Benjamin Nößlinger-Ties, Markus Mitterdorfer und Rene Hübl auch der neue Polizeiposten in Kematen besucht!

Gemeinsamer Tenor: "Tagtäglich und auch an solchen Feiertagen leisten die Pflegekräfte und Blaulichtorganisationen großartige Arbeit – daher ist es der JVP ein großes Anliegen, sich bei diesen Menschen zu bedanken!"Eine tolle Aktion, der man sich anschließend darf: DANKE an alle, die in diesen festlichen Tagen an ihrem Arbeitsplatz sind.Frohe Weihnachten!