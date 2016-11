Jungschützenkönig überbietet 100-Ringe-Marke

26.11.2016, 19:59 Uhr

Hervorragende Leistungen beim Jungschützenschießen des Viertels Tirol Mitte in Igls!

Das zum zweiten Mal veranstaltete Jungschützenschießen des Viertels Tirol Mittefand heuer am Schießstand in Igls-Vill statt. In der Luftgewehr-Disziplin „stehend aufgelegt“, und für die besonders geübten sogar „stehend frei“, zeigten sich die Jungmarketenderinnen und Jungschützen einmal mehr treffsicher.Sowohl in der Einzel-, als auch in der Mannschaftswertung gab es hervorragende Leistungen.Unter strengsten Wettkampfbedingungen konnte sich der Schützenbezirk Hall-Rettenberg mit 395,8 Ringen überlegen gegen die Verfolger das Bataillons Sonnenburg mit 388,8 Ringen, dicht gefolgt vom Bataillon Hörtenberg mit 387,6 Ringen, durchsetzen.Detail am Rande: Der diesjährige Schützenkönig Samuel Isser (Hall-Rettenberg) knackte die 100-Ringe-Marke und holte sich mit erklassigen 100,7 Ringen den Sieg!

Ergebnisse:

Organisator DI Thomas Zangerl zeigte sich begeistert von der vorbildlichen Disziplin und den hervorragenden Ergebnissen: „Es freut mich immer wieder zu sehen, wie kameradschaftlich die Burschen und Mädchen trotz des Wettkampfs miteinander umgehen. Eine sportlich faire Plattform, die man in anderen Sportarten und Vereinen oft vermisst.“1. Lukas Wirtenberger, Hall-Rettenberg, 99,6 Ringe2. Tobias Fliri, Hall-Rettenberg, 94,23. Johannes Lener, Wipptal-Eisenstecken, 91,5Platzierungen Bat. Sonnenburg:10. Florian Jeller; 11. David Kummer, 17. Manuel Mayr1. Samuel Isser, Hall-Rettenberg, 100,72. Matteo Wirtenberger, Hall-Rettenberg, 97,53. Matteo Happ, Sonnenburg 96,6Weitere Platzierungen Sonnenburg:5. Marcel Weber, 7.Elias Erjan, 8. Vincent Profunser, 10. Jakob Muigg, 18. Eric Niederkofler, 20. Florian Maynollo, 25. Philipp Ehrenberger1. Paul Nguyen, Hörtenberg 98,72. Christoph Felderer, Hall-Rettenberg, 98,03. Fabian Stöckl, Sonnenburg 97,4Weitere Platzierungen Sonnenburg:8. Florian Schaffenrath, 9. Markus Mair, 16. Maximilian Mair1. Grace Profunser, Sonnenburg, 95,52. Natascha Machek, Innsbruck, 87,33. Sophie Isser, Hall-Rettenberg1. Hannah Pramstaller, Sonnenburg, 98,52. Chiara Heiseler, Hörtenberg, 97,23. Melat Eberhöfer, Sonnenburg, 95,8Weitere Platzierungen Sonnenburg:4. Johanna Kögler1. Melanie Treichl, Innsbruck, 97,82. Magdalena Erlacher, Innsbruck, 96,23. Nadine Strobl, Sonnenburg, 96,11. Christian Nössing, Sonnenburg, 82,72. Lukas Strobl, Sonnenburg, 81,23. Greta Kolb, Innsbruck, 78,01. Hall-Rettenberg (Samuel Isser, Lukas Wirtenberger, Christoph Felderer, Matteo Wirtenberger), 395,82. Sonnenburg (Hannah Pramstaller, Fabian Stöckl, Matteo Happ, Marcel Weber), 388,83. Hörtenberg (Paul Nguyen, Chiara Heiseler, Nico Jäger, Ludwig Grillhösl), 387,64. Wipptal-Eisenstecken (Matteo Massani, Matthias Isser, Daniel Treibenreif, Carina Weiss), 382,05. Innsbruck (Melanie Treichl, Magdalena Erlacher, Selina Kapferer, Leon Arquilliere), 378,4