Kapellmeister-Trio bei der MK Kreith

27.11.2016, 16:53 Uhr

Kein Druckfehler, sondern konkrete Lösung für die Nachfolge von Kpm. Erwin Feiß!

Von der Musikkapelle Kreith ist traditionell immer etwas Außergewöhnliches zu erwarten. Die jüngste Meldung ist aber geradezu sensationell: Kapellmeister Erwin Feiß legte bei der Jahreshauptversammlung den Taktstock zurück – und auf der Suche nach einem Nachfolger gab es eine "interne Kreithiger Lösung": Mit Christian Siller, Sonja Penz und Donata Schafferer wird künftig ein Kapellmeister-Trio amtieren! Bereits im Vorfeld wurde nämlich klar, dass sich die Suche nach einem neuen musikalischen Leiter schwierig gestalten wird. "Gerade bei kleineren Kapellen wird es immer aussichtsloser, Kapellmeister zu finden", so Christian Siller.

Neue Idee

Musikalische Kapazunder

Im Lauf der Diskussion wurden dann die Weichen gestellt: "Hanni" (Sonja), Nanni (Donata) und "Gargamel" (die MK-internen Spitznamen dürfen mit ausdrücklicher Genehmigung verwendet werden) bilden als gleichberechtigte KapellmeisterInnen die musikalische Leitung. Christian "Gargamel" Siller: "Nach einigen Besprechungen, ob und wie so ein Projekt überhaupt gelingen könnte, haben wir uns entschieden, es einmal zu versuchen. Die ersten Proben verliefen vielversprechend und wir werden ganz bestimmt gut harmonieren. Mehr wollen wir noch nicht verraten – auf das erste Konzert freuen wir uns aber alle ganz besonders!"Dass alle drei zur Kategorie der hervorragenden MusikerInnen gezählt werden müssen, ist bekannt. Tenorhornist Christian Siller war bereits bisher als Kapellmeister-Stellvertreter tätig und hat als langjähriger Bezirks-Nachwuchsreferent auch in organisatorischen Belangen Erfahrung. Sonja Penz (die bei der Musikkapelle auch auf die Pauke haut) und Donata Schafferer sind nicht nur bei den Kreithigern Instanzen, sondern widmen sich auch als Musikschullehrerinnen voll und ganz der Musik.Ob das Kapellmeistertrio bei einem Konzert gemeinsam am Podium steht und drei Taktstäbe sausen lässt, konnte noch nicht schlüssig recherchiert werden – aber nicht nur Insider wissen: Bei den Kreithigern ist alles möglich!