Körperverletzung nach Faschingsumzug

12.02.2017, 19:25 Uhr

Ein 36-jähriger Mann wies eine stark blutende Kopfverletzung auf. Er war stark alkoholisiert und gab an, in einem der Faschingswagen gewesen zu sein. Dort sei es zu einem Gedränge und in der Folge zu einem Streit mit ihm unbekannten Personen gekommen. Der Streit habe sich nach draußen verlagert, wobei er von zwei bis drei ihm unbekannten Männern mit Fäusten und Tritten attackiert worden sei. Als er am Boden lag, sei weiter auf ihn eingeschlagen und -getreten worden. In weiterer Folge sei er bewusstlos geworden. Zu den Tätern konnte er keine genauen Angaben machen. Der Mann wurde in die Klinik gebracht.