Kunst im Grünen bei der "Seidemann-ART"

50 Tiroler KünstlerInnen zeigen ihre Werke bei einer einmaligen Ausstellung im Blumenpark!

Meistergärtner Erwin Seidemann ist dafür bekannt, auch der bildnerischen Kunst immer wieder breiten Raum zu widmen. Am Freitag, dem 14. Oktober wird im Blumenpark zwischen Völs und Kematen eine "Seidemann-ART organisiert. 50 Tiroler FreizeitkünstlerInnen stellen ihre Werke unter dem Motto "Kunst im Grünen" aus. Die Organisation hat Gerda Walton übernommen, John Walton obliegt die künstlerische Betreuung. Die Vernissage beginnt am 14. Oktober um 19 Uhr. Die Eröffnung der Ausstellung nimmt Caritas-Direktor Georg Schärmer vor. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo "LindeMar".

Am Samstag, dem 15. Oktober ist die Ausstellung von 9 bis 18 Uhr (Musik von 13.30 bis 16.30 Uhr: "Michltrio") zu sehen, und am Sonntag, dem 16. Oktober gibt es um 17 Uhr eine Finissage, nachdem die Ausstellung ab 9 Uhr geöffnet ist. Der Eintritt ist frei!