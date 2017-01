Laninger auf der Grinziger Streif on Tour!

21.01.2017, 20:46 Uhr

Musikkapelle Grinzens brachte die Maskierten auf (un-)fahrbahren Untersätzen auf die Piste!

Nicht nur in Kitzbühel gibt es die Streif, sondern auch in Grinzens. Die Rennstrecke am "Pofnitzer Bichl" hat zwar nicht die Hahnenkamm-Länge, aber mindestens ebenso viele Tücken. So z. B. im Ziel-Steilhang, wo einige der TeilnehmerInnen am berüchtigten "Laninger-Rennen" der Musikkapelle Grinzens noch brutal abgeworfen wurden. Nicht zuletzt musste dort auch das "Schitzn-Taxi" nach einem Kapital-Crash alle Hoffnungen über Bord werfen, nachdem es zuvor bereits einen Ausflug in den Tiefschnee gegeben hatte. Die "Grinziger NASA" zündete zwar alle Rakenten-Brennstufen, hatte aber auch Koordinationsprobleme. Für die perfekten Verhältnisse sorgte das gemeindeeigene Schneakanonen-Einsatzkommando, dass vor den Augen von Bgm. Anton Bucher die Produktion auf Hochtouren schraubte. Nur drei von mehreren Beispielen, die deutlich belegen, dass es bei der Fasnachts-Traditionsveranstaltung wieder ordentlich zur Sache ging. Wer mehr sehen will, sollte sich die Bildergalerie anssehen!