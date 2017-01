Das Laningerrennen der Musikkapelle Grinzens ist traditionell ein echter Renner! Heuer laden die MusikantInnen am Samstag, dem 21. Jänner zum neuerlichen Spektaktel! Ab 15 Uhr geht es auf der gefürchteten Hochgeschwindigkeitsstrecke "Pofnitzer Bichl" wieder darum, in bestmöglicher Verkleidung auf irgendeinem schneetauglichen Untersatz nicht schnell, sondern möglichst spektakulär ins Ziel zu kommen! Im Anschluss geht es im beheizten Zelt weiter, wo DJ Alex für Stimmung sorgt und auch eine Gastmaschgergruppe erwartet wird.

Wer dabei sein will, muss sich bis 14. Jänner 2017 bei Stephan Gasser unter Tel. 0664/2102254 oder per E-Mail unter gassersteve@hotmail.com anmelden (bei Schneemangel wird das Laningerrennen auf 4. Februar verschoben)!