"Lustig ist das nicht ..." – oder doch?

Silvesterkabarett mit Joseph Holzknecht vulgo "Stempfler Sepp" am 31.12. in Axams!

Nach vier ausverkauften Vorstellungen im Westbahntheater Innsbruck kommt er heim nach Axams. Der Bauer, Briefträger, Schauspieler und neuerdings Kabarettist. Dorthin, wo dieses Programm vor 54 Jahren begann."Lustig ist das nicht ..." – so lautet der Titel des Kabarettprogramms von Joseph Holzknecht vulgo "Stempfler Sepp"!Inhalt: Da macht einer Kabarett mit dem Titel „Lustig ist das nicht ...“ und wenn die Leut’ dann lachen, freut er sich heimlich. Ist doch alles so verlogen.Joseph baut sein Hometheater und scheitert. Entdeckt, warum emotionale Intelligenz so wichtig ist. Erfindet eine Sünde, damit allem Genüge getan ist. Weiß, warum Mopedautofahrer nie die Lichthupe betätigen. Warum Thujenheckenbesitzer vereinsamen. Warum die Heizung beim Nachbarn so oft spinnt. Warum Benni, Papst i. R., die Vorhölle abgeschafft hat. Warum sein „Alter Ego“ untherapierbar ist. Und wenn du es auch wissen willst, ja dann wwwwww.com doch! Denn lustig ist es allemal, für die Zuseher!

Lustig zu SilvesterSchließlich stellte bereits die Kritik in der "Kronenzeitung" folgendes fest: (....) erinnert spontan an Karl Valentin und fallweise an Gerhard Polt. Doch der Stempfler Sepp hat seinen ganz eigenen Ausdruck gefunden (Zitat Ende)!"Wer also knapp vor dem Jahreswechsel richtig lachen und einen ganz besonderen Silvesterabend verbringen will, der sollte amum 20 Uhr ins Volkstheater Axams kommen!Kartenreservierung: Tel. 0664 5529557 (18 bis 21 Uhr) oder kassa@volkstheater-axams.at