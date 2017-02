Maschgerumzug und Ball am Unsinnigen

11.02.2017, 21:31 Uhr

mit dem Maschgerumzug eingeläutet, der von der Jungbauernschaft organisiert wird. Das Spektakel beginnt um 13 Uhr in Untergrinzens und führt entlang der Strecke in Richtung Gasthaus Oberdanner (Buswendeplatz). Viele Fasnachtswägen mit tollen Aufführungen warten – und das Wampelerreiten gehört auch in Grinzens zum Brauchtum!Ab 14 Uhr öffnet der FC Raika Grinzens die Tore zum Gemeindesaal, wo es beste Bewirtung und natürlich auch Musik gibt. Ab 20 Uhr beginnt dann der Maskenball, bei dem "Die musikalischen Freiherrn aus Tirol" für Partysound sorgen. Bei der Maskenprämierung, die um 24 Uhr stattfindet, gibt es tolle Preise aus der Region.