Maskenball der Feuerwehr Axams

Lindensaal VS Axams

Lindensaal VS Axams

Am Wochenende gibt es wieder das Ballereignis, auf das die Fasnachter warten! Der bereits legendäre Ball der freiwilligen Feuerwehr Axams geht am Samstag, dem 4. Februar ab 20.30 Uhr im Linden-/Turnsaal über die Bühne. Die Prämierung beim Maskenball in mehreren Kategorien findet um 23 Uhr statt. Anschließend gibt es eine Versteigerung. Selbstverständich steht auch Musik auf dem Programm: "Zillertal Pur" werden keine Wünsche offen lassen!

Die Feuerwehr Axams sorgt für Speis und Trank und freut sich auf viele Maschger!