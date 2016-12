Mit "Walzerklang" in Götzens ins neue Jahr

Am Donnerstag, dem 5. Jänner 2017 gibt es im Gemeindezentrum Götzens wieder Walzerklänge und noch viel mehr beschwingte Musik. Das Ensemble "Walzerklang" unter der Leitung von Markus Fritz startet mit einem schwungvollen Konzert das neue Jahr 2017. Die schönsten Melodien von Johann Strauß Sohn, Franz Lehar, Carl Michael Ziehrer, Nico Dostal, Johannes Brahms, David Popper, Leroy Anderson, Carl Zeller und Paul Lincke werden zu hören sein. Es wird auch gesungen: Die Sopranistin Vanessa Waldhart und der Tenor Philipp Meraner sind bei diesem musikalischen Highlight mit dabei!

Der Abend beginnt mit einem Sektempfang ab 19.15 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro Götzens, Tel.: 05234/32236 oder per E-Mail unter goetzens@innsbruck.info – Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.