Mittelgebirgs-Trio im Schauspiel-Einsatz am Traunsee

23.11.2016, 21:59 Uhr

Markus Linder, Brigitte Jaufenthaler und Raphael Haider sind bei "Vier Frauen und ein Todesfall" wieder mit dabei!

Nicht nur die „Vier Frauen“ sind voll in ihrem Element, – auch ein Schauspiel-Trio aus dem westlichen Mittelgebirge befinden sich derzeit in und um Traunkirchen am Traunsee im Einsatz. Acht neue Folgen des ORF-Serienhits "Vier Frauen und ein Todesfall" werden derzeit gedreht. Neben Brigitte Jaufenthaler aus Mutters sind auch Markus Linder und Raphael Haider, beide aus Axams, in den neuen Folgen der neunten Staffel zu sehen.Für die Drehbücher zeichnen wieder Uli Brée und Rupert Henning verantwortlich (nach Ideen-Vorlagen von Wolf Haas und Annemarie Mitterhofer). Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember.