MK Oberperfuss mit Jahresbilanz 2016 und unter neuer Führung

08.12.2016, 13:58 Uhr

Florian Haselwanter übernimmt die Agenden von Langzeit-Obmann Gerhard Schmid

Die Peter-Anich-Musikkapelle Oberperfuss (PAMO) blickte anlässlich derauf ein erfolgreiches Musikjahr zurück.Im vollen Terminkalender der Oberperfer Musikantinnen und Musikanten wurden 2016 zahlreiche Proben und traditionelle Ausrückungen mit Höhepunkten wie demund der Teilnahme beimregistriert. Dabei hatte es speziell der Herbst noch einmal in sich. Mit demund demkonnte beimam 22. Oktober ein großer musikalischer Erfolg erzielt werden. Kameradschaftlich ist vor allem noch die Reise nach Niederösterreich mit demam 12. November in der Marktgemeinde Absdorf in bester Erinnerung.

In seinem Abschlussbericht ist Obmann Gerhard Schmid stolz auf dienicht nur im vergangenen Jahr. Er unterstreicht die. Nach 24 Jahren im Ausschuss und davon 15 Jahre alsan seinen gewählten jungenDer 25-jährige Neo-Obmann hält in seiner Antrittsrede fest, dass er am bisher eingeschlagenen erfolgreichen Weg anknüpfen möchte. Florian Haselwanter freut sich auf die, der zumindest bis 2020 als Kapellmeister wiederbestellt wurde. Zusammen mit dem neu formierten Ausschussteam stellt für beide unter anderem dieeinen wichtigen Schwerpunkt dar.Weiteres Hauptaugenmerk liegt in naher Zukunft auf der Organisation von zwei hochkarätigen eigenen Veranstaltungen: Am ersten Augustwochenende 2017 richtet die Musikkapelle das bekannteaus, beim dem auch dassowie dasgebührend gefeiert werden sollen. Und bereits amlädt die PAMO zum Jahreswechsel alle Partytiger zur „“ mit „“ insein.