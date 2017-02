Mobile Dienste Völs setzen auf Elektromobilität

12.02.2017, 14:15 Uhr

Zwei Elektrofahrzeuge sorgen für umweltfreundliche Einsätze auf kurzen Strecken im Ort!

Mit den Schlagworten „Handeln und nicht Konzepte produzieren“ beschreibt Bürgermeister Erich Ruetz den Start der E-Mobilität bei den Völser Gemeindefahrzeugen. Seit vergangener Woche sind zwei Elektroautos für die mobilen Dienste in Völs im Einsatz. "Die mobilen Dienste werden vom Haus der Senioren organisiert. Da hier vorrangig Kurzstrecken gefahren werden, ist der Einsatz von Elektrofahrzeugen sinnvoll und effizient. Die Leistungsstunden für die Betreuung und Pflege zuhause konnten in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt werden", so Bürgermeister Erich RuetzZwei nagelneue E-Boliden der Marke "Volkswagen e-up" aus dem Autohaus "VOWA" wurden von Geschäftsführer Erwin Cassar und Verkaufsberater Adis Hasikic in Anwesenheit von Haus der Senioren-Heimleiter Dr. Gotthard Kindl und GR Simon Blaschegg an den Bürgermeister übergeben.

Polit-Seitenhieb

Eine politischen Seitenhieb auf die grüne Gemeinderatsfraktion will sich der Bürgermeister beim Thema Elektromobilität nicht verkneifen: "Die Völser Grünen hatten sich im vergangenen Jahr noch über die Ablehnung eines Antrags für die Erstellung eines Konzepts zur Umstellung von Fahrzeugen der Marktgemeinde Völs auf Elektrofahrzeuge in den Medien beschwert. Während dort noch über undurchführbare Maßnahmen geredet wurde, gab es in den zuständigen Ausschüssen und bei den Verantwortlichen des Wohnheims längst konkrete Maßnahmen und die Produktauswahl. Für mich ist dieser Vorgang ein Beispiel für das effiziente Arbeiten im Völser Gemeinderat."