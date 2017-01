Muttereralm: "Pistenbock is back"!

19.01.2017, 21:49 Uhr

Der "Pistenbock II" ist nach einer Generalüberholung im Muttereralmpark wieder im Einsatz!



Neuartiges Erlebnis

In der Wintersaison 2014/15 feierte der Pistenbock ein Debüt auf der Muttereralm. Damals noch von der einen oder anderen Kinderkrankheit geplagt, zog sich der Entwickler des neuartigen Schlittens, Stefan Bock, wieder in seine Erfinderwerkstatt zurück, um heuer mit einem komplett überarbeiteten, an Sicherheit und Komfort gewachsenen Pistenbock II, zurück zu kehren.Der lenkbare Schlitten in verschiedenen Größen ermöglicht Rodelfreunden jeden Alters ein völlig neuartiges Erleben der Familien- und Sportrodelbahn des Muttereralmpark. Lenk- und bremsbar gleitet der Pistenbock ins Tal und ist dank einfachster Bedienung bereits für Kinder geeignet, die sich mit herkömmlichen Schlitten ungleich schwerer tun, ihr Sportgerät unter Kontrolle zu halten. Vor allem die Größenverstellbarkeit des Junior-Modells kommt den kürzeren Beinchen und Ärmchen naturgemäß sehr entgegen. Ob alleine oder zu zweit, auch dem sportlichen Paarlauf steht nichts im Wege, da zwischen Einsitzer- und Zweisitzern gewählt werden kann.Wer den "Pistenbock" testen möchte, hat dazu kostenlos bis Ende Februar im Muttereralmpark Gelegenheit. Einfach unter www.muttereralm.at anmelden und schon steht einem Rodelvergnügen der neuen Art nichts mehr im Wege.

Schneefräsen mit dem Fatbike

Wer bei der Talfahrt dann doch lieber ein bisschen höher sitzt und auch im Winter nicht auf sein Bike verzichten möchte, ist auf der permanenten Fat- und Snowbike-Strecke samt abenteuerlichem Parcour im Muttereralmpark gut aufgehoben. Gerne werden die Bikes mit der Gondel auf den Berg transportiert, sodass die Energie für eine rasante Abfahrt gespart werden kann. Am 25. Februar gibt es außerdem beim allerersten „Muttereralmpark-Schneefräsen“ die Gelegenheit, sich in einem Parallelbewerb mit anderen Winter-Bikern zu messen. Die Allrounder unter den Radlern, schnallen sich außerdem für den Kombibewerb auch die Ski an und beweisen sowohl skifahrend als auch radelnd größtmögliche sportliche Flexibilität, Spaß und Action inklusive. Anmeldungen ab sofort unter www.muttereralm.at möglich.