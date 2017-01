Neu: "Schützen-Plattlerinnen" im Balleinsatz!

31.01.2017, 00:00 Uhr

Marketenderinnen des Schützenviertels Tirol-Mitte brillieren mit spektakulären Balleinlagen!

Dass die Marketenderinnen der Schützenkompanien des Viertels Tirol-Mitte bei Ausrückungen beste Figur machen und auch sonst mehr als nur "Aufputz" sind, ist hinlänglich bekannt. Jetzt kommt für eine tanzfreudige Auswahl aber eine weitere Komponente hinzu, weiß Viertelmarkedenterin Franziska Jenewein aus Mieders: "Wir wollten einfach mal etwas Neues ausprobieren und kamen auf die Idee, eine Tanzgruppe zu gründen." Gesagt – getan, und auch ein Name war rasch gefunden: "Mir san Mia" besteht aus Franziska Jenewein, Anna Reinisch und Lisa Mörtenschlag aus Mieders sowie Claudia Angerer, Lisa-Maria Kössler und Corinna Erlacher aus Tulfes. Und weil neben einem Can-Can-Furioso (mit Krachlederhose unter dem Rock) auch eine Schuhplattlereinlage dargeboten werden sollte, musste ein Experte als Choreograph ran. Schützenhauptmann Richard Angerer aus Tulfes ist ein "Plattler" und zeigte den Mädels alles, was man auf der Showbühne zu diesem Thema zeigen muss.Seit Oktober des Vorjahres wurde geprobt – Auftritte gab es bei den Schützenbällen in Mieders und in Tulfes. Bei den Tulfern wurde das Ereignis auch als "1. Marketenderinnenball" geführt, bei dem die Marktetenderinnen auch den Auftanz gestaltet haben.Das Publikum war begeistert, was "Mir san Mia" als Verpflichtung für weitere Auftritte sehen: "Im Februar werden wir bei einem Ball in Südtirol gastieren", freut sich Franziska Jenewein auf kommende Aufgaben. "Selbstverständlich kann unsere Gruppe auch erweitert werden – wer mitmachen möchte, ist dazu herzlich eingeladen!"