Neues vom Blechberg oder „Was Blasmusik alles kann“

"Blechberg-Night" mit großer 2€-Party: Hier wird es wieder auf die Spitze getrieben!

Dass die Blechberg Musikanten die Grenzen ihres Genres immer wieder auf’s Neue ausloten, dürfte mittlerweile in der Region bekannt sein. Als böhmische Musikgruppe gegründet, spielen sie jetzt neben traditioneller Volks- und Blasmusik und kreativen Einlagen aus Brass und Jazz auch Pop, Rock, Schlager und Charthits – mit Live-Gesang und immer auf Blasinstrumenten.

Heimspiel in Grinzens

Gute Musik und tolle Atmosphäre

Da die Band vorwiegend in anderen Bundesländern unterwegs ist, gibt es nun eine Möglichkeit, die Blechberg Musikanten einmal in heimischen Gefilden zu hören. Bei der "Blechberg-Night" am Samstag, dem 15. Oktober, ab 20 Uhr im Gemeindesaal Grinzens wollen es die Jungs ihrem Motto gemäß auf die Spitze treiben, ihr neues Programm präsentieren und damit beweisen, dass Blasmusik auch eine Samstag-Abend-Party zum Kochen bringt. Besonders stolz sind die Musikanten auf ihre ersten Eigenkompositionen, mit denen es in Bälde eine „Edition Blechberg Musikanten“ aus dem Tyrolis Musik Verlag geben wird.Die Bandleader Martin Hassl und Stephan Gasser sind sich jedenfalls einig: „Diese Nacht steht im Zeichen von guter Musik und toller Atmosphäre. Alle Getränke kosten zwei Euro, der Eintritt ist freiwillig und der Sound unverwechselbar. Wir laden alle recht herzlich ein, sich diese Party nicht entgehen zu lassen.“