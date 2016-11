Nikolaus- und Tuiflumzug in Götzens

Am Montag, dem 5. Dezember findet am Kirchplatz Götzens wieder der Nikolaus- und Tuiflumzug statt. Um 18:30 Uhr zieht der Nikolaus mit seinen Engelen am Kirchplatz ein und hat für alle Kinder etwas dabei. Ab ca. 19 Uhr startetet der Nachwuchs des Tuiflvereins Götzens seinen Showauftritt, anschließend darf auch die Jugendgruppe Ihr Bestes geben. Um 19.30 Uhr werden dann alle Tuifl in das Dorfzentrum laufen. Natürlich ist nach diesem Spektakel noch keine Ende – im Anschluss gibt es die große After-Show-Party!