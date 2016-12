"Oberschulrat" Wolfgang Mucher aus Ranggen

14.12.2016, 19:07 Uhr

Wolfgang Mucher hat sich in über 20 Jahren an der Villa Blanka im Unterricht ganz besonders um die Spezialausbildungen in den Bereichen Sommelier und Barkeeper verdient gemacht. Als Fachvorstand leitet er mit großem Engagement den Ausbildungsbereich der praktischen Gegenstände an der Höheren Lehranstalt für Tourismus. Er organisiert zahlreiche nationale und internationale Einsätze und Wettbewerbe und setzte sie in hervorragender Weise um. Zuletzt in Rio de Janeiro bei den olympischen Sommerspielen im Österreich Haus. Durch seine fachliche Kompetenz und hohe Einsatzbereitschaft für die Villa Blanka und die Tourismus-Jugend sowie als gefragter Referent in der Erwachsenenbildung hat er sich große Verdienste erworben.In eigener Sache: Die Aktivitäten des neuen Oberschulrats aus Ranggen können u. a. auch in den BEZIRKSBLÄTTERN nachgelesen werden – herzliche Gratulation!