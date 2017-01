Offene Türen in der Neuen Mittelschule Axams

31.01.2017, 00:00 Uhr

Bewegung, Sport, Chemie, Musik und vieles andere mehr begeisterte die Besucher!

Die Neue Mittelschule Axams lud vor kurzem zum Tag der offenen Tür. Das erfreuliche Resümee des Tages: Zahlreiche Besucher kamen und staunten!Sie erhielten Einblicke in das vielfältige Bildungsangebot und konnten sich anschließend am reichhaltigem Buffet stärken. Nicht nur die Versuche im Chemiesaal regten zum Staunen an, auch bei Bewegung und Sport blieb so manchem fast der Atem weg. Natürlich stellte sich auch der Musikzweig mit Hörproben und Mitmachstationen vor und wer dann immer noch Energie hatte, konnte sich in Mathematik und an weiteren interessanten Stationen noch versuchen.Alle, die an der Neuen Mittelschule Axams Gefallen gefunden haben, können sich im Zeitraum vom 27. Februar bis 1.März 2017 jeweils von 15 bis 17Uhr in der Direktion anmelden.Nähere Informationen und Wissenswertes dazu gibt es auch im Internet auf www.hs-axams.tsn.at