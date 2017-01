Planung für Götzner Musiksommer läuft

13.01.2017, 19:07 Uhr

Helmut Leisz hat die Termine fixiert und ist auch noch auf der Suche nach MusikantInnen und SängerInnen!



Erfolgsformat

Jawohl, es ist noch Winter. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Genauer: Der nächste Götzner Musiksommer des Kulturvereins Wallfahrtskirche Götzens kommt bestimmt. Marienlieder, geistliche Volkslieder, traditionelle volksmusikalische Blas-, Saiten- und Streichermusik werden im Rahmen einer Konzertserie in der Wallfahrtskirche Götzens wieder ein abwechslungsreiches Programm garantieren.Der Musiksommer ist ein Erfolgsformat. Die herzliche Atmosphäre begeistern sowohl die Ausführenden als auch das Publikum, das in der Regel keinen Platz in der Kirche unbesetzt lässt. Seit dem Vorjahr hat Helmut Leisz die künstlerische Leitung von Gründerin Ingelies Zimmermann übernommen und an den Erfolg vergangenen Jahre nahtlos angeknüpft. "In Sachen Marketing haben wir einige Modernisierungen vorgenommen", so Helmut Leisz. "Es wird aber weiterhin in der bewährten Weise g'sungen und g'spielt zur Höheren Ehr'. Dazu gibt es auch passende Texte aus dem Alpenraum. Für die heurigen Veranstaltungen suchen wir auch immer wieder nach neuen Mitwirkenden."Wer also Interesse hat, kann sich bei Helmut Leisz unter der E-Mail-Adresse helmut.leisz@chello.at melden!

Termine 2017

Die Termine für den Götzner Musiksommer 2017 stehen bereits fest. Die Konzerte werden an folgenden Sonntagen um 20 Uhr (ausgenommen Konzert am 30. Juli, Beginnzeit 20.30 Uhr) stattfinden: 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli, 6. August, 13. August und 20. August.Alle Infos über den Kulturverein Wallfahrtskirche Götzens und das Veranstaltungsprogramm gibt es auf www.cultura-sacra.at