Post and more am Kirchplatz Mutters

11.12.2016, 16:28 Uhr

Sport Pfurtscheller hat zugesperrt – aber jetzt gibt es eine neue Attraktion am selben Platz!

Der Antritt des wohlverdienten Ruhestands von Helmut Pfurtscheller und die damit verbundene Schließung des beliebten Geschäfts am Kirchplatz in Mutters hinterließ kurzfristig große Leere. Nicht nur ein beliebter Treffpunkt im Dorfleben und ein wirtschaftlicher Fixpunkt, sondern auch der Postpartner war für die Dörfer Mutters und Natters damit abhanden gekommen.Die Trostlosigeit mit leeren Schaufenstern am Dorfplatz ist seit Anfang Dezember beendet. Mit Dominik Schennach hat ein Jungunternehmer aus dem eigenen Ort im selben Lokal ein neues Geschäft eröffnet.

Deluxe Fashion

Erleichterung

Unter diesem Namen gibt es künftig am Kirchplatz 7 nicht nur einen neuen Postpartner, sondern wesentlich mehr. Neben Tabakwaren und Zeitschriften gibt es trendige Mode, Kosmetikprodukte made in Mutters und neben weiteren Artikels auch ein kleines Café, das sich bereits einen hervorragenden Ruf erworben hat. "Ich wollte hier wieder einen Ort der Begegnung schaffen, an dem man nicht nur einkaufen, sondern auch ein wenig entspannen kann", so Dominik Schennach, der zusammen mit seinen Eltern Sabine und Robert die Neugestaltung des Geschäfts selbst in die Hand genommen hat. Erfahrung wurde bereits gesammelt: Dominik Schennach war vor diesem Schritt Filialleiter im "Colloseum-Damenmode" in der CYTA in Völs!... herrscht ob der Neueröffnung auch bei Bgm. Hansjörg Peer: "Ein herzlicher Dank gebührt Helmut Pfurtscheller, der in seinem Traditionsgeschäft eine echte Instanz in unserer Gemeinde war. Es war keine Frage, dass es hier in dieser Manier weitergehen muss – dass dabei ein heimischer Jungunternehmer gewonnen werden konnte, der den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gefasst hat, freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass die Bevölkerung alles, was hier geboten wird, annnimmt!"